Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium zurückfahren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte zurückfahren. In seiner Regierung werde die Liste der mit den Abgaben belegten Produkte geprüft, berichtete die Financial Times am Freitag unter Berufung auf Insider. Geplant sei, einige Artikel wieder von den Zöllen zu befreien und keine weiteren Produkte der Liste hinzuzufügen.

Stattdessen sollten künftig gezielter einzelne Importwaren auf den Prüfstand gestellt werden; leitend solle dabei der Aspekt der nationalen Sicherheit sein. Trump hatte Einfuhren von Stahl und Aluminium vergangenes Jahr mit Zöllen von bis zu 50 Prozent belegt. Er nutzt die Abgaben immer wieder als Verhandlungstaktik im Umgang mit Handelspartnern. Angst vor steigenden Verbraucherpreisen Dem Bericht zufolge gibt es im Handelsministerium und im Büro des US-Handelsbeauftragten Befürchtungen, dass die Zölle den amerikanischen Verbrauchern schaden könnten. So gingen Vertreter der beiden Regierungsstellen davon aus, dass durch die Zölle die Preise unter anderem für Konserven- und Getränkedosen steigen. Experten hatten dies bereits vorhergesagt. Steigende Verbraucherpreise machen vielen Amerikanern zu schaffen. Diese Sorgen gelten als wichtiger Faktor für die Zwischenwahlen im November.