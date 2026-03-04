US-Finanzminister kündigt Zollerhöhung ab dieser Woche an

Der US-Zollsatz auf viele Importe aus aller Welt soll nach den Worten von US-Finanzminister Scott Bessent "wahrscheinlich" noch diese Woche von 10 auf 15 Prozent steigen. Wann genau die neue Rate gelten soll, ließ Bessent im Gespräch mit dem US-Sender CNBC offen. Die US-Regierung hatte zuletzt unterschiedliche Angaben zur Höhe des weltweiten Zolls gemacht und sich dabei auch dahingehend widersprochen, ab wann welcher Satz erhoben werden soll.

Die EU rechne damit, von der Zollerhöhung ausgenommen werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach wurde der EU zugesichert, dass der Zollsatz von 10 Prozent beibehalten werde. Allerdings wurde dies weder von US-Seite noch von der EU bestätigt.