Reparaturbonus neu: Was mit der "Geräte-Retter-Prämie" gefördert wird

Im Mai war der Reparaturbonus ausgelaufen, Anfang nächsten Jahres soll er in abgespeckter Form als „Geräte-Retter-Prämie“ zurückkehren. Das kündigte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Mittwoch an.

Zusammengestutzt wurde nicht nur die Förderhöhe. Übernommen werden soll die Hälfte der Reparaturkosten bis zu einer Höhe von 130 Euro . Zuvor lag die maximale Förderhöhe bei 200 Euro. Auch die Liste der für die Förderaktion in Frage kommenden Geräte wurde stark gekürzt.

Was gefördert wird

Der Fokus liege auf „jenen Geräten, die im Haushalt am häufigsten benötigt werden und gleichzeitig viel Material binden“, sagt Totschnig. Dazu zählen etwa Waschmaschinen, Eiskästen, Tiefkühler, Staubsauger, aber auch Akkuschrauber, Klimageräte oder Bohrmaschinen. Unterstützt werden soll auch die Reparatur von Geräten für die Krankenpflege, etwa Rollstühle oder Blutdruckmessgeräte.

Und was nicht

Die Reparatur von E-Bikes, Fahrrädern, Handys, reinen Unterhaltungsgeräten oder Massagesessel soll hingegen nicht mehr gefördert werden.

Für die Aktion wurden von 2026 bis 2028 30 Mio. Euro pro Jahr budgetiert. Partnerbetriebe können sich seit Mittwoch unter der Adresse geräte-retter-prämie.at registrieren.

Anträge ab Jänner

Konsumentinnen und Konsumenten können die Prämie ab 12. Jänner ebenfalls unter dieser Adresse beantragen. Über die Website wird ein Bon erstellt, der dann bei den Partnerbetrieben eingelöst werden kann. Nach Bezahlung der vollständigen Summe für die Reparatur wird der Förderbetrag direkt auf das Konto der Antragsteller überwiesen