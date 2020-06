Geox setzt verstärkt auf chinesische Schweißfüße

Geox ist aktuell mit rund 1350 Geschäften in 105 Ländern tätig, dazu kommen rund 200 Shops in China. Offenbar setzt Polegato auf chinesische Schweißfüße. Zumindest will er in den kommenden eineinhalb Jahren weitere 200 Standorte in China eröffnen.

Die angespannte politische Situation in Russland hat ihn bisher kalt gelassen – zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Geox hat in Russland 60 Standorte, "es könnten doppelt so viele sein", meint Polegato. "Ich hoffe, dass uns die Europäische Union arbeiten lässt. Wir brauchen Frieden, aber auch Arbeit", sagt er. " Russland braucht Europa und umgekehrt." Basta.

Polegato interessiert sich für Politik und Politiker. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi habe er schon gekannt, als er Bürgermeister von Florenz war, das war von 2009 bis 2014. Er hält große Stücke auf ihn, vor allem wegen seiner Reformen im Schulsystem. " Renzi ist der Einzige, der nicht dem politischen Schema folgt und mit dem alten System bricht", findet Polegato. In Italien gebe es zu viel Bürokratie, was den Unternehmern das Leben erschwere und ausländische Firmenlenker von Investitionen in Italien abhalte. Polegato selbst hat früh im Ausland investiert – seine Schuhe werden unter anderem in Brasilien, im fernen Osten oder seit Kurzem auch in Serbien produziert. Zudem fertigt Geox mittlerweile auch Kleidung, die bereits 15 Prozent zum Umsatz beiträgt.