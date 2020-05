Generation „Geh, bitte“

Die Füllkörbe mit Probepackungen zu Preisen zwischen einem und drei Euro, die in manchen Drogeriemärkten bereits Regalwände füllen, stehen nicht zufällig dort. Und Sie richten sich nicht allein an Reisende.

Kleine Verpackungen und abgespeckte Angebote werden 2012 zur „neuen Norm“, erklärt Spreitzer. In den USA bietet Heinz bereits jetzt Ketchup im 280 Gramm- und Senf im 250 Gramm-Beutel um jeweils 99 Cent an. „Gutes Geschäft“, analysiert Spreitzer.

Die Spielregeln des Konsums ändern sich in Richtung Sparsamkeit. Bei JWT-Umfragen in den USA (57 Prozent) und Großbritannien (56 Prozent) sagte eine Mehrheit, dass sie lieber weniger für kleinere Mengen ausgibt und dabei auch auf Qualität verzichtet. Gut 80 Prozent wünschen sich etwa mehr einfach gestaltete, billige Smartphones und Tablets.

Bis der Trend auf Österreich durchschlägt, wird es noch etwas dauern. Die Erklärung liefert der Wirtschaftspsychologe Arnd Florack von der Uni Wien: „Wir werden zwar sparsamer, aber das Konsumniveau ist bei uns immer noch überraschend hoch.“

Auch ein weiterer Großtrend der Studie, laut dem die Menschen die Nase voll von Diäten und Sparpaketen haben und sich gern für ihre Mühen belohnen, wird in Österreich keine gesellschaftlichen Umwälzungen auslösen. Der Zwang zur Selbstdisziplin und die Appelle, gesund zu leben, sich zu bewegen, nicht zu rauchen, führen nämlich auch 2012 nicht in die totale Freudlosigkeit. Spreitzer: „Die Leute sagen: Geh, bitte, ich will auch leben.“ Das bedeutet: Fetter Schweinsbraten und teurer Alkohol sind nicht akut vom Aussterben bedroht.