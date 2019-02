Geldspritze für die Krankenkassen

Ursprünglich sollten die Hebesätze, die vom Parlament festgelegt werden, die Unterschiede in den Kassen im Verhältnis von Aktiven zu Pensionisten ausgleichen, heißt es in der Beantwortung. Die Hebesätze wurden in der Vergangenheit mehrfach angepasst, die damit verfolgten Zeile seien „mittlerweile mehrdimensional“. Was immer damit gemeint ist, eine Erklärung dazu gibt es nicht.

In der Sozialversicherung werden die Überschüsse der Krankenkassen mit den gesetzlich erforderlichen Mindestrücklagen (etwa für plötzlich ausbrechende Epidemien) argumentiert. Außer Kärnten, Niederösterreich, Wien und Vorarlberg erfüllen jedoch alle Kassen diese Leistungssicherungsrücklage in der Höhe der Ausgaben eines Monats voll.

„Würde man die Hebesätze der Kassen in der Größenordnung der Überschüsse senken, wären die Kassen immer noch ausgabendeckend unterwegs und man könnte das ohnehin angespannte Pensionssystem um knapp 200 Millionen Euro entlasten“, argumentiert Loacker.

Das Defizit in der Pensionsversicherung muss bekanntlich der Steuerzahler über die gesetzlich vorgeschriebene Ausfallshaftung des Bundes abdecken. Das waren 2017 rund 6,26 Milliarden Euro. Für die Krankenkassen gibt es diese Ausfallshaftung nicht.

Spannend wird noch die Frage, ob die Regierung bei der angekündigten Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener auch die Mindestpensionisten berücksichtigen wird. In diesem Fall würden die Krankenkassen noch weniger Geld bekommen. Davon abgesehen, sind ältere Menschen öfter krank und belasten das Gesundheitssystem stärker.

Die Regierung hat den Krankenkassen versprochen, die Einnahmenausfälle durch die Beitragssenkung – Größenordnung rund 700 Millionen Euro im Jahr – aus dem Budget zu ersetzen.

Die Sozialversicherungsträger befürchten ein alljährliches Feilschen um diese Zuschüsse. Anzunehmen, dass unter Türkis-Blau härter verhandelt werden muss als unter der Vorgänger-Regierung. Der Finanzminister wird auf Kostensenkungen aus der Sozialversicherungsreform pochen.

Die Sozialversicherer haben eine komfortablere Idee. Statt über direkte Mittel aus dem Bundesbudget sollte der Ausgleich über den Trick – oder Umweg, je nach Betrachtungsweise – mit der Pensionsversicherung ablaufen. Denn diese wäre zum Zahlen verpflichtet – Stichwort Ausfallshaftung. andrea.hodoschek