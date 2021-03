Geldausgabe an 17 Prozent der Bankomaten nicht gratis

Parlamentarier haben sich wieder der kostenlosen und wohnort- und bankzeitenunabhängigen Bargeldversorgung in Österreich angenommen. In einem Hearing im Konsumentenschutzausschuss beklagte Gabriele Zgubic von der Arbeiterkammer Wien, dass der Zugang zum eigenen Bargeld aufgrund von Kontoführungsgebühren oder Zeilengebühren schon jetzt nicht wirklich kostenlos sei. Zudem habe sich die Bankomatdichte verändert. An etlichen Standorten sei Geldabheben nicht mehr gratis machbar.

Mangelnde Transparenz

Im Herbst 2018 hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) befunden: Konsumenten, die an Automaten von Drittanbietern - also von anderen Finanzdienstleistern - abheben, erhalten dafür in Rechnung gestellte Gebühren nicht von ihrer Hausbank erstattet.

Die Standorte von Drittanbietern mit kostenpflichtigen Abhebungen hätten in der Relation zugenommen und machten derzeit 17 Prozent aus, kritisierte die Arbeiterkammerexpertin. Bei Gebühren dieser Drittanbieter ortete sie auch ein Transparenzproblem. Durch Schließungen von Bankfilialen würden sich Abhebemöglichkeiten noch verringern. Hauptbetroffene wären Menschen am Land und ohne eigenes Fahrzeug.

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich, hielt fest, dass die Zahl der Bankomaten im Jahresverlauf auf über 9.000 angestiegen sei, wovon 83 Prozent kostenlose "Bank-Bankomaten" seien. Österreich habe eines der dichtesten Filialnetze von Geldinstituten, wofür es sogar massive Kritik von der österreichischen und europäischen Aufsicht gebe.