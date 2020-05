Ungleiches Einkommen von Anfang an

Offenlegung : Betriebe müssen dem Betriebsrat auf Anfrage offenlegen, wie viele Frauen und Männer jeweils in einer kollektivvertraglichen Verwendungsgruppe eingestuft sind und wie hoch das (arbeitszeitbereinigte) Durchschnittseinkommen inkl. Überstunden von Frauen und Männern in den jeweiligen Gruppen ist. Die Daten dürfen keinen Rückschluss auf Einzelpersonen ermöglichen, der Betriebsrat unterliegt der Verschwiegenheitspflicht.

Prämien Die Höhe von Boni oder Prämien bemisst sich zumeist an der Höhe des Gehalts, was gering verdienende Frauen in Teilzeit benachteiligt. Gleich hohe Prämien für alle könnte die Ungleichheit minimieren.

Rund 24 Prozent, so viel beträgt der Lohnunterschied zwischen vollzeitbeschäftigten Männern und Frauen in Österreich. In Tagen gemessen, müssen Frauen noch weitere 62 Tage arbeiten, um gleich viel zu verdienen wie die männliche Bevölkerung. Diese Kluft werde sich zwar schließen, aber vor 2095 sei mit einer Gleichbehandlung nicht zu rechnen, heißt es im Global Gender Gap Report 2014 des Weltwirtschaftsforums.

Wie der KURIER berichtete , schlug der Wirtschaftspublizist Michael Hörl in einer Aussendung einen ganz anderen Weg ein. Ganz nach dem Motto, Lohndifferenzen fallen nicht einfach vom Himmel, schob der Salzburger den schwarzen Peter den Frauen selbst zu. Denn diese würden Berufssparten präferieren, die zumeist weniger produktiv seien als die der Männer und deshalb würden sie auch "zu Recht weniger verdienen". Auch wegen ihrer Wahl des Studiums würden sich solche Unterschiede ergeben, so Hörl.