Gefährliches Spielzeug: Strengere Gesetze

Schluss mit krebserregenden Teddys, brennbaren Puppen und Autos mit vielen kleinen Teilen, an denen Kinder ersticken können: Von diesem Mittwoch an müssen alle in der EU verkauften Spielsachen den strengeren Vorgaben aus Brüssel entsprechen. EU-Industriekommissar Antonio Tajani hat die Regierungen daher zu strengeren Kontrollen von Kinderspielzeug aufgefordert.