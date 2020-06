Jeder zehnte Tacho ist manipuliert

Lang

Elektronik

"Früher wurde der Kilometerzähler an die Bohrmaschine angeschlossen und die lief dann über Nacht", erklärt. Aber gerade bei neuen Modellen sei das mittlerweile mit einem entsprechenden Gerät dank neuerin Sekunden erledigt. Laut Experten sind vom privaten Verkäufer bis zum (vermeintlich) seriösen Händler alle betroffen. Geraten wird, etwa auf die Polsterung oder die Pedale zu schauen, dort seien Abnutzungen am ehesten zu erkennen. Auch ein Blick ins Serviceheft hilft. Oder ein Anruf beim Vorbesitzer (im Typenschein angeführt).

Ab Oktober wird in der EU zwar ein Register eingeführt, wo bei jeder Pickerlüberprüfung der Tachostand gespeichert wird, aber diese Verordnung hat Lücken, meint der ÖAMTC. So können die Werte nicht länderübergreifend abgefragt werden und gerade bei neueren Gebrauchtwagen bleibt Manipulationen Tür und Tor geöffnet. Denn der erste Pickerltermin steht nach drei Jahren an, der zweite nach fünf. Gerade in dieser Zeit wäre mit falschen Kilometerständen das meiste zu verdienen.