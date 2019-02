Gebäude werden intelligent und kommunizieren miteinander

„ Wien ist eine der am stärksten wachsenden Städte Europas“, sagt Weinelt. In den Jahren 2015 bis 2017 sei es für Versorger eine Herausforderung gewesen, mit dem Wachstum Schritt zu halten. Daher brauche es neue Ansätze. Die Energiewende funktioniere nur, wenn sie in Städten umgesetzt werde, da hier das größte Wachstum stattfinde.

Das hat auch Siemens – neben Wien Energie, Wiener Netze, Wirtschaftsagentur Wien und der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 einer der Eigentümer – erkannt. „Heute leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. In 20 Jahren werden es 70 bis 75 Prozent sein“, sagt Wolfgang Hesoun, Vorstandsvorsitzender von Siemens Österreich. Es gehe darum, den gewachsenen Strukturen der Städte die entsprechende Technologie bereit zu stellen. Kälte, Wärme und Strom müssten künftig in nachhaltiger und finanzierbarer Form geliefert werden. In Aspern ist man nahe dran. Manche Gebäude sind wärmeautark und sparen gegenüber herkömmlich mit Gas versorgten Wohnungen bis zu 98 Prozent ein.

ASCR ist in diesem Bereich laut eigenen Angaben Europas größtes Forschungsprojekt und läuft noch bis 2023. Über eine Verlängerung wird in ein bis zwei Jahren entschieden.