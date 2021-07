Gazprom: Weniger Gas für Europa

Wegen der gesunkenen Nachfrage im Westen wird der russische Staatskonzern Gazprom in diesem Jahr weniger Gas nach Europa pumpen als 2011. Das sagte Gazprom-Vizevorstandschef Alexander Medwedew am Mittwoch in Moskau nach Angaben der Agentur Itar-Tass. "Die Gasausfuhren werden 2012 etwas unter dem Niveau des Vorjahres liegen, als rund 150 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa geflossen waren", sagte er. Konkrete Zielzahlen nannte er nicht. Der Konzern sei aber technisch in der Lage, die Gasexporte auf 180 Milliarden Kubikmeter zu steigern.

Noch im Februar hatte Medwedew erklärt, Gazprom wolle die Gasausfuhren in diesem Jahr um 2,6 Prozent auf 154 Milliarden Kubikmeter erhöhen.