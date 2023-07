Gazprom-Tochter verklagt Deutsche Bank und Commerzbank

RusKhimAlyans, das zu 50 Prozent dem russischen Gazprom-Konzern gehört, verklagt demnach die Deutsche Bank auf die Zahlung von mehr als 22 Milliarden Rubel, für die Commerzbank geht es um mehr als acht Milliarden Rubel. Weitere Details blieben offen. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Von der Commerzbank war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Im Jänner hatte dasselbe Gericht auf Antrag von RusKhimAlyans Vermögenswerte in Höhe von fast 500 Millionen Dollar (459 Millionen Euro) des deutschen Industriegaseherstellers Linde eingefroren. RusKhimAlyans ist an einem Gas-Projekt am Ostsee-Hafen Ust-Luga beteiligt.