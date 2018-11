Gazprom liefert mehr Gas nach Österreich

Der russische Energieriese Gazprom wird künftig mehr Gas nach Österreich liefern. Die Liefermenge sei um eine Milliarde Kubikmeter pro Jahr für die gesamte Vertragsdauer erhöht worden. Das bestätigten die OMV und Gazprom am Montag in einer Aussendung. Der Vertragszusatz sei in St. Petersburg von den Vorstandschefs, Rainer Seele und Alexey Miller, unterzeichnet worden.