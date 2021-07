"Gas wird die wichtigste Einzel-Energie"

Hintergrund ist die Energiewende mit dem steigenden Anteil an Wind- und Sonnenenergie. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, bedarf es steigender Reservekapazitäten für die Stromerzeugung. Neben Kohlekraftwerken eignen sich Atomkraftwerke oder Gaskraftwerke. Roiss hält Gas für die beste Lösung.

Derzeit kauft die OMV-Tochter Econgas allerdings noch über dem Marktpreis bei der Gazprom ein. Die Ursache dafür sind langfristige Verträge. Ende des vergangenen Jahres gab es einen Preisnachlass. Derzeit wird über einen weiteren Preisnachlass verhandelt. Alle Gazprom-Kunden in Europa seien in einer ähnlichen Situation und würden daher niedrigere Gaspreise verlangen, berichtet Roiss. Die Schiefergas-Ambitionen hat die OMV vor allem wegen der massiven Proteste in der Bevölkerung aufgegeben. Es sei weder in Österreich noch anderswo geplant Schiefergas zu fördern, zieht der OMV-Chef einen Schlussstrich.