Gas-Fracking: Deutschland bricht den Bann

Unter strengen Auflagen soll in Deutschland das Gas-Fracking zugelassen werden, heißt es im Gesetzesentwurf, der am Donnerstag bekannt wurde. Zu Wochenbeginn hörten sich die Worte der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks noch anders an. "Wir halten am Fracking-Verbot fest", betonte sie am Montag. Das neue Gesetz sei notwendig, weil es in Deutschland bisher keine einheitliche Regelung für die umstrittene Bohrung nach Schiefergas gebe, sagt sie jetzt. Daher soll "unter oberster Priorität des Schutzes von Umwelt und Trinkwasser" Fracking bis 2021 ausschließlich zu Forschungszwecken" erlaubt werden.

In Österreich ist dies theoretisch schon möglich. Allerdings müssen Unternehmen, die Fracking-Probebohrungen durchführen wollen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen. Die Chance, dass diese positiv ausgeht, ist minimal. Denn Proteste von Bürgern (mehr dazu hier), die eine Verseuchung des Trinkwassers und Schädigung der Böden durch Chemikalien befürchten, werden die Test-Versuche wohl verhindern. Die OMV will das Thema Fracking daher offizielle gar nicht angreifen. Im Weinviertel, wo der heimische Öl- und Gaskonzern 2012 erste Fracking-Tests starten wollte, scheiterte er am Widerstand der Anrainer.