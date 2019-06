Garantien sollen Start-ups Geld von Banken bringen

Das Austria Wirtschaftsservice (aws) will nun mit einem Pilotprojekt gegensteuern. Sagmeister: „Wir bereiten gemeinsam mit den Firmen die Unterlagen auf und geben Vorabgarantien.“ Mit den Garantien in Höhe von bis zu 80 Prozent des Finanzierungsbetrages können Unternehmer dann zu Banken „shoppen“ gehen. Die Garantie ist drei Monate gültig. „Eine geniale Idee“, findet Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer. „Wenn das aws im Voraus Fragen klärt, tut sich die Bank in der Beurteilung leichter.“