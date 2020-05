Hohe Einsätze im Milliardenspiel

Einer hat sich aus dem Spiel wieder ausgeklinkt. Der Magna-Gründer und Neo-Politiker Frank Stronach wollte mit der deutschen Gauselmann-Gruppe ins Rennen um die Casino-Lizenzen starten, man gründete die Merkur Entertainment. Kommt bei den Wählern allerdings nicht so gut an, wenn man im Zocker-Business mitspielt. Stronach verkaufte jetzt seinen Drittel-Anteil an Gauselmann. Geschäft war’s für den Austrokanadier keines. Bis dato fielen nur 400.000 Euro Spesen an. Kurzzeit-Aufsichtsratsvorsitzender der Merkur war der VP-Abgeordnete und Chef des fürs Glücksspiel zuständigen parlamentarischen Finanzausschusses Günter Stummvoll, der den Job nach öffentlicher Kritik rasch wieder zurücklegte.

Merkur will sich ebenso wie Novomatic und der an der New Yorker Nasdaq notierte heimische Casino-Betreiber Century um die lukrativen Einzelkonzessionen bewerben. Die Deutschen sind auch bei den Ausschreibungen für die Automaten-Lizenzen, dem sogenannten Kleinen Glücksspiel, im Burgenland und in Kärnten mit dabei. Die auffallend kurze Bewerbungsfrist in Kärnten hat für Merkur-Sprecher Georg Brockmeyer „schon ein seltsames G’schmäckle“. In Nieder- und Oberösterreich kam Novomatic zum Zug, die Konkurrenten sind schon bei den Höchstgerichten. Darunter auch der oberösterreichische Automatenhersteller Amatic, der sich Ex-Finanzstaatssekretär Alfred Finz, VP, in den Aufsichtsrat holte. In Wien ist das Automatenspiel ab 2015 nur noch an großen Standorten und nicht mehr in Klein-Kabinen erlaubt. Womit dem Stadtbudget jährlich 50 Steuermillionen entgehen dürften.

Spannend wird’s in der Neujahrsnacht für Peter Zanoni, den Chef der Pokersalon-Kette Concord Card Casinos. Die Genehmigung für seine 13 Standorte läuft um Mitternacht ab. Die für heuer geplante Neu-Ausschreibung hat das mit der Komplexität der Verfahren überforderte Ministerium auf 2013 verschoben. Die Finanz meint, bis zur Neukonzession müssten die Pokerhallen geschlossen bleiben. „Glatte Enteignung“, wettert Zanoni. Er beruft sich auf seine gewerberechtlichen Genehmigungen und denkt nicht daran, zuzusperren. Das Geschäft läuft blendend, Zanoni zählt 35.000 Besucher pro Woche. Politische Rückendeckung gibt ihm Stummvoll. Aufgeschoben ist vorläufig die gesetzliche Neuregelung des Online-Gamings. Derzeit dürfte in Österreich nur die Lotterien-Tochter win2day (1,1 Milliarden Umsatz) anbieten. Die EU-Kommission arbeitet an neuen Richtlinien für das Spiel im Web. Lotto-Vorstand Friedrich Stickler, auch Präsident der europäischen Lotterien, urgiert Maßnahmen gegen illegale Anbieter: „Im Sinne des Konsumenten- und Spielerschutzes und im Kampf gegen organisierte Kriminalität“. Online-Gaming eignet sich prächtig für Geldwäsche in großem Stil. Der Schwarzmarkt im Web hat gigantische Ausmaße und wird auf bis zu 1000 Milliarden Dollar geschätzt. Alleine die zwei auf den Philippinen stationierten größten illegalen Buchmacher spielen 400 Milliarden Dollar ein. „Man kann nicht über weitere Regulierungen diskutieren und nichts gegen Illegale tun“, ärgert sich Stickler. Wie’s ginge, zeigen die USA. Kreditkartenfirmen, die mit illegalen Anbietern kooperieren, werden streng abgestraft.