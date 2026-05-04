Gamestop will Ebay für 56 Milliarden Dollar kaufen

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Der Videospielehändler Gamestop will die deutlich größere Online-Handelsplattform Ebay übernehmen. Das Angebot ist rund 56 Mrd. Dollar (47,7 Mrd. Euro) schwer, und zwar in Form von Bargeld und Aktien, wie Gamestop-Chef Ryan Cohen sagte. Er wolle mit Ebay Amazon stärker Konkurrenz machen. Gamestop gab am Sonntag ein Gebot von 125 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das entspreche einem Aufpreis von 20 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag, betonte Cohen. Gamestop hält auch bereits einen Anteil von rund 5 Prozent an Ebay. An der Börse war Ebay zuletzt 46 Mrd. Dollar wert, Gamestop gerade einmal 11 Mrd. Dollar.

Ebay komplett überrascht Ebay sei von dem Übernahmeangebot komplett überrascht worden, hieß es. Bislang liegt auch keine Stellungnahme der Handelsplattform vor. Wie Gamestop den Kauf finanzieren will, ist unklar. Gamestop verfügt lediglich über 9,4 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln. Cohen verwies auf eine Zusage für einen Kredit von 20 Mrd. Dollar. Der Rest könnte von einem Staatsfonds aus dem Nahen Osten kommen, wird kolportiert. Zweifel gibt es auch an der Sinnhaftigkeit der Übernahme. Marktbeobachter wollten eine „PR-Inszenierung“ nicht ausschließen. Der Videospielehändler hat mit dem Online-Vertrieb zu kämpfen und musste zuletzt zahlreiche Filialen schließen. Ebay konnte hingegen mit Sammlerstücken, Autoersatzteilen und gebrauchten Modeartikeln an Boden gewinnen.