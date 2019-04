"Game of Thrones": Der heiße Stuhl zum Kaufen

Wie immer bei Blockbustern oder populären US-Serien ist die Einbeziehung der Fans ein wesentlicher zusätzlicher Geschäftszweig. Das reicht von DVD-Boxen über T-Shirts, (Computer-)Spiele und Bücher bis hin zu Plastikfiguren und Fantreffen. So weit, so üblich. Bei den ganz großen Serien kennt der Hype so gut wie keine Grenzen. Auch, was den finanziellen Einsatz betrifft.

Zum Start der letzten Staffel wird es in den USA Oreo-Cookies mit auf den Keksen abgebildeten Wappen von vier GoT-Königshäusern geben. Die Füllung ist klassisch in weiß gehalten und nicht, wie man vermuten könnte, in blutrot.

Runterspülen kann der Zuseher die Kekse mit dem „White Walker“-Whiskey aus dem Hause Johnnie Walker um rund 30 Euro die 0,7 Liter-Flasche. Na dann: „Hajas!“ (Prost auf dothrakisch).