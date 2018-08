Fussl-Chef: "Spielen im Rennen um Vögele-Filialen mit"

Zumindest drei ernsthafte Bewerber sind an einer – zumindest teilweisen – Übernahme der insolventen Modekette Charles Vögele Austria interessiert. Einer davon ist das oberösterreichische Familienunternehmen Fussl Modestraße. „Wir spielen mit im Rennen um Vögele-Filialen, sind aber nicht in der Pole Position“, sagt Fussl-Chef Ernst Mayr zum KURIER. Bereits vor der Insolvenz bekundete Fussl sein Interesse an zehn Standorten, jetzt kann sich Mayr auch den Erwerb des gesamten Unternehmens vorstellen. „Wir müssen aber erst noch in die Bücher schauen und abwarten, zu welchen Bedingungen eine Übernahme möglich wäre“, so Mayr. In Deutschland ist Fussl bereits in einigen ehemaligen Vögele-Filialen eingezogen.

Miller & Monroe

Als weitere Interessenten gelten ebenso wie bei Vögele in Deutschland und den Niederlanden das niederländische Handelsunternehmen Vidrea Retail („Miller & Monroe“) sowie die Tengelmann-Gruppe (Kik, Tedi, Woolworth) zählen. Vidrea versucht mit einem Mehrmarken-Mode- und Lifestyle-Konzept vor allem Männer und Frauen der Alterskategorie 40plus anzusprechen. Weiters wird auch Wohnzubehör wie Vasen und Kleinmöbel angeboten. Vögele-Masseverwalter Norbert Scherbaum zeigt sich zuversichtlich, das Unternehmen ohne Zerschlagung fortführen zu können und bestätigt das Interesse mehrerer Investoren. Voraussetzung ist freilich der positive Abschluss des Insolvenzverfahrens.