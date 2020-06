Fusionen, Wahlen und Rivalitäten treiben Werbewirtschaft an

Aus Sicht der Werber ist das Jahr 2013 wesentlich besser gelaufen als erwartet. Mit einem Plus von 4,2 Prozent wurde zum ersten Mal die Marke von vier Milliarden Euro Bruttowerbewert überschritten. "Die Wahlen waren sicher ein deutlicher Impuls, aber sie machen nur 2,3 Prozent am Gesamtvolumen aus", erläutert Marcel Grell vom Marktforschungsinstitut Focus. Auch ohne Wahlwerbung hätte die Branche noch ein Plus von 1,7 Prozent verbucht, betont er.