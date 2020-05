Funktionärs-Alarm im Betrieb

„Für kleinere Betriebe ist die bürokratische Belastung durch Normen und Gesetze enorm“, klagt Konrad Steindl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer und fordert Zurückhaltung „bei der immer neuen Erfindung von Beauftragten“. Steindl sieht nicht ein, warum viele Schutz-Beauftragte wohl in der Privatwirtschaft vorgeschrieben sind, nicht aber im öffentlichen Dienst. „Das ist eine Benachteiligung“. Er will daher Auflagen überprüfen und die Beauftragten-Flut reduzieren. Auf welche Ämter er sofort verzichten würde, beantwortet er ausweichend: „Es geht mir nicht um den vielfach berechtigten Schutzzweck, sondern um die Form der Umsetzung.“