Für Niedrigverdiener ist Bargeld der wahre "Notgroschen"

Der Anteil der bargeldlosen Transaktionen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Dennoch sind zwischen 65 und 70 Prozent aller Transaktionen nach wie vor bar. Und der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher will nicht auf Bargeld verzichten, geht aus einer am Dienstag präsentierten Studie von Marketmind hervor. Wobei hier verschiedene Motive angeführt werden: Wer über mehr Geld verfügt oder damit besser umgehen kann, nutzt eher bargeldlose Bezahloptionen.

Bargeld als echter Notgroschen

Bargeld erweist sich vor allem für Personen in einer finanziell schwierigen Situation als echter Notgroschen: So sind 8 Prozent der Befragten in einer finanziell schwierigen und 22 Prozent in einer finanziell angespannten Situation. Diese Personen wollen sich die Gebühren - etwa für Buchungszeilen oder die Kosten für Kreditkarten - sparen. Niedrigverdiener mit einer relativ geringen Bildung - das sind 14 Prozent der Bevölkerung - greifen ebenfalls lieber zum Bargeld.

Insgesamt sind für etwa 44 Prozent der Befragten Einsparungen bei den Gebühren ein wesentlicher Grund, bar zu bezahlen. Etwa 18 Prozent der Befragten konnten zu den Pragmatikern gezählt werden, die sowohl bar als auch bargeldlos bezahlen - je nachdem, was gerade angenehmer ist.

Ausgaben unter Kontrolle

Dem bargeldlosen Zahlungsverkehr zuzurechnen sind mit etwa 17 Prozent die Lebenskünstler, die weniger Überblick in finanziellen Angelegenheiten haben. Und 13 Prozent sind den digitalen Gutverdienern zuzurechnen, die ihre Ausgaben unter Kontrolle haben.