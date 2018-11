Führungswechsel beim Diskonter Hofer

Der langjährige Hofer-Chef Günther Helm geht. Der 39-jährige verlässt Ende des Monats auf eigenen Wunsch das Unternehmen, teilt die Hofer KG am Mittwoch in einer Aussendung mit. Helm stand acht Jahre an der Spitze des Diskonters und leitete die nationalen und internationalen Aktivitäten der Hofer-Gruppe wie zuletzt den Einstieg in den italienischen Markt. Die "sehr persönliche Entscheidung ist mit dem Unternehmen, welches diesen Schritt sehr bedauert, eng abgestimmt", teilt Hofer mit