Frust der Menschen wird zum Wirtschafts-Risiko

Marcilly räumt ein, dass die Statistik die Realität wahrscheinlich nicht vollständig erfasse. „Viele Menschen ohne Arbeit werden gar nicht gezählt. Sie sind so frustriert, dass sie gar keinen Job mehr suchen.“ Rechne man all diese Personen ein, die keine Arbeit haben, aber nicht aktiv suchen, komme man in Frankreich tatsächlich in Richtung 20 Prozent Arbeitslose. „Da darf die Frustration dann nicht verwundern“, gibt er zu bedenken. Er hält die politischen Risiken, die von den Unzufriedenen in Europa ausgehen, derzeit für sehr groß.

„Es gibt eine Fragmentierung der Gesellschaft, die sich nicht nur innerhalb der Länder sondern auch zwischen den Staaten zeigt“, sagt Marcilly. So halten etwa die Menschen in 18 EU-Mitgliedstaaten gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit für das Wichtigste, in den anderen, reicheren EU-Ländern liege dagegen Sicherheit und Soziales an erster Stelle. „Da sind Kompromisse schwierig“, sagt der Ökonom.

Von zunehmender Frustration seien auch mittel- und osteuropäische Länder nicht ausgenommen, so Grzegorz Sielewicz, Coface-Ökonom für die Region Österreich und Osteuropa. Das habe sich etwa bei der geplanten Einführung einer Internetsteuer in Ungarn gezeigt, die massive Proteste ausgelöst habe.