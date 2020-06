Früher Ausverkauf und kleinere Packerln zu Weihnachten

Bei vielen Händlern entscheidet das Jahresfinish – sprich das Weihnachtsgeschäft – über den wirtschaftlichen Erfolg. So setzt die SCS im Dezember um 80 Prozent mehr um als in einem Durchschnittsmonat. Eine aktuelle Umfrage der Karmasin Motivforschung konstatiert aber keinen Run auf Weihnachtsgeschenke. Demnach wollen die Österreicher heuer durchschnittlich 307 Euro in Packerln stecken (Vorjahr: 367 Euro). In der Hitliste ganz oben: Gutscheine.