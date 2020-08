Frischer Wind für das Stromnetz

Im Koalitionspakt sind die Ausbauziele in Höhe von 27 Terawattstunden für diese Energien festgelegt, was so viel wie eine Verzehnfachung bei der Fotovoltaik bedeutet, eine Verdreifachung der Windkraft(-Anlagen), ein überschaubarer Ausbau der Wasserkraft und etwas mehr Biomasse und Geothermie.

Es gibt viele Gründe, warum so ein Gesetzesvorhaben bisher nicht realisiert werden konnte: An erster Stelle steht die Frage, was Anlagenbetreiber für jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde bekommen sollen. Die Gesamtförderhöhe liegt derzeit bei fast einer Milliarde Euro pro Jahr, was für das große Grünstrom-Ziel bis 2030 zu wenig sein dürfte.

Gelöst werden soll aber auch die Standortfrage für Windkraft- und Fotovoltaik-Anlagen. Bürgereinwände bis -proteste haben in Niederösterreich aktuell zu einem defacto-Ausbaustopp bei der Windkraft geführt.

Geld für Investitionen, glaubt Klimaökonom Stefan Schleicher, sei jedenfalls vorhanden. „Um in einen Windpark zu investieren, muss man kein Philantrop sein. Die werfen meist sofort eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich ab.“