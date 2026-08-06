Cyberangriff auf Schmuckhändler Frey Wille

Der Schmuckhändler Frey Wille ist Anfang August Opfer eines Cyberangriffs geworden. Daten seien aus den IT-Systemen abgeflossen sein, betroffen seien „sowohl Informationen aus Geschäftsbeziehungen als auch personenbezogene Kundendaten, insbesondere Kontakt-, Vertrags-, Kommunikations- und Abrechnungsdaten“, teilte die Firma am Donnerstagabend mit. Der genaue Umfang des Vorfalls werde aber noch ermittelt.

Hierfür seien Spezialisten aus den Bereichen Cybersecurity und IT-Forensik hinzugezogen worden. Auch die Datenschutzbehörde sei informiert und Anzeige bei der Polizei erstattet worden.