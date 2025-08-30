"Spiegel"-Webseite wurde Opfer von Cyber-Attacke
Vorerst gibt es keine näheren Informationen zum Angriff auf das deutsche Nachrichtenportal.
Die Spiegel-Webseite ist Ziel einer Cyber-Attacke geworden.
Auf der Startseite des deutschen Nachrichtenportals hieß es in der Nacht: "Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyber-Attacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen."
Artikel waren - zumindest zeitweise - weiterhin abrufbar. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Cyber-Attacke gab es zunächst nicht.
