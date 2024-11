Fressnapf gibt Entwarnung: Keine giftigen Futterproben im Umlauf

In sozialen Netzwerken und bei Messenger-Diensten kursieren zurzeit vermehrt Warnungen vor angeblich vergifteten Futterproben , die im Namen von Fressnapf an Haushalte verschickt werden. Doch wie ernst ist diese Gefahr?

Die Herkunft der Warnungen

Dieses Gerücht tauchte erstmals 2016 in mehreren Tierschutz-Foren auf und kursiert auch heuer wieder in den sozialen Netzen. Die Botschaft lautet häufig, dass Tierhasser gefälschte Futterproben mit Gift versetzen und diese unter dem Namen von Fressnapf in Briefkästen verteilen. Obwohl solche Warnungen emotional ansprechen und viele Tierhalter alarmieren, fehlen bislang jegliche Beweise für solche Vorfälle.