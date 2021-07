"Gesetzes-Wirrwarr bei der Selbstständigkeit"

Der KURIER-Artikel über die drohenden Zwangsanstellungen beim Wiener Pflegekräfte-Vermittler VisiCare sorgt für eine politische Debatte über Selbstständigkeit. Im Pflegebereich tätige Gewerkschafter wollen zwar die Schein-Selbstständigkeit bekämpfen, sehen aber auch ein Strukturproblem bei Personalmangel. Für Krankenschwestern oder -pfleger seien Pooldienste eine Chance, das oft sehr niedrige Einkommen aufzubessern. Christian Ebner, Vorsitzender der wirtschaftsliberalen Plattform FreeMarkets.AT spricht von einem "untragbaren Gesetzes-Wirrwarr" und fordert rasch eine gesetzliche Lösung: "Nicht die Finanz oder die Krankenkassen, sondern die Betroffenen selbst sollen entscheiden, ob sie selbstständig oder angestellt sein wollen."

Wichtig in diesem Zusammenhang sei die Rechtssicherheit. Fälle wie VisiCare, wo wie berichtet Millionen-Nachforderungen der Finanz ein Unternehmen in den Ruin und Spitäler in Not bringen könnten, dürfe es in Zukunft nicht mehr geben. "Umqualifizierungen sollen nicht mehr rückwirkend gelten", fordert Ebner eine Amnestie für Altfälle. FreeMarkets.AT tritt bei der kommenden Wirtschaftskammerwahl im Februar 2015 in fünf Bundesländern an und sieht sich als wirtschaftsliberale Interessensvertretung für selbstständig Tätige und Manager.