Auktionshaus Artcurial will am heimischen Markt kräftig mitmischen

Ein Umsatzplus von fast 15 Prozent im ersten Halbjahr 2014 ist keine schlechte Ansage. Das französische Auktionshaus Artcurial hat seit seiner Gründung vor 12 Jahren kräftig expandiert. 2013 betrug der Umsatz insgesamt 178 Millionen Euro. Die 200 Millionen-Marke wird heuer wohl überschritten werden. Neben dem Hauptsitz in Paris hat Artcural in Brüssel, Mailand und nun auch in Wien Repräsentanzen eröffnet. Von Überlegungen für eine weitere Expansion im deutschsprachigen Raum spricht Martin Guesnet, zuständig für die Geschäftsentwicklung von Artcurial in Europa.

Trotz Internet und eBay haben Auktionshäuser nach wie vor Saison. Es mag ja sein, dass die Suchmaschine alles findet, aber bei hochwertigen Waren und Kunstgegenständen ist persönliche Beratung oft unverzichtbar.