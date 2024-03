Trauer um Franz List: Aufsichtsratschef des Flugzeugausstatters gestorben

Franz List, Aufsichtsratsvorsitzender des niederösterreichischen Flugzeugausstatters F/List mit Sitz in Thomasberg (Bezirk Neunkirchen), ist am Samstag im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Er habe F/List, 1950 von seinem Vater als kleine Tischlerei gegründet, zu einem Weltunternehmen geführt, hieß es am Montag in einer Aussendung. Im Oktober 2017 hatte List die Führung an seine Tochter Katharina List-Nagl (CEO) übergeben und war seitdem Aufsichtsratschef.