Frankreich will mit Batteriefabrik neues Industriekapitel aufschlagen

ACC plant Investitionen in Höhe von insgesamt 7 Mrd. Euro für die Produktionsstätte in Nordfrankreich, ein Forschungszentrum in Westfrankreich und zwei weitere Fabriken in Deutschland und Italien. Das Unternehmen hat dafür 1,2 Mrd. Euro aus öffentlichen Geldern erhalten, davon 845 Mio. Euro in Frankreich.

Frankreich will Autobatterie-Produktion massiv ausbauen

Frankreich will die Produktion von Autobatterien massiv ausbauen, um die Abhängigkeit von China zu verringern und das Aus für Neuwagen mit Verbrenner ab 2035 vorzubereiten. Drei weitere Fabriken sind in Nordfrankreich vorgesehen: Das chinesisch-japanische Unternehmen AESC-Envision soll die Elektrosparte von Renault ab 2025 ausstatten. Hinzu kommen ein Startup aus Grenoble und die taiwanische Gruppe ProLogium, die 2026 die Produktion aufnehmen will.