Frag den Minister: Die Nöte des Obstbauern und der Turteltaube

„Eine schwierige Frage“

Es hat sich im großen Hörsaal TÜWI 01 an der Peter-Jordan-Straße in Döbling ein interessantes 130-köpfiges Gemenge aus treuen Lesern, Studierenden, Professoren, Bauern sowie an Umweltfragen Interessierten eingefunden. Das Spektrum der Fragen ist weit wie die Themen im Ressort des Ministers.

Norbert Totschnig punktet im Auditorium auch mit Antworten wie „Das ist wirklich eine schwierige Frage“ oder „Das kann ich nicht konkret sagen“ (Frage zur Gefährdung der Turteltaube in Österreich) oder „Ein völlig berechtigtes Anliegen“.

Dieses Anliegen verpackte ein Professor für Gewässerökologie in eine Frage, mit dem Hinweis auf Studien, wonach sechzig Prozent der Lebewesen, die in heimischen Gewässern leben, inzwischen auf Roten Listen stehen.