Fosun Group: Chinesen mit Faible für rot-weiß-rot

Die Rettung von Thomas Cook liegt in chinesischen Händen: Der riesige Mischkonzern Fosun – bisher Großaktionär – könnte die Tourismusgruppe und die Fluglinie Condor übernehmen. Für Fosun wäre es kein Neuland: 2015 hatte der Konzern die französische Reisekette Club Med übernommen, auch am Zirkusunternehmen Cirque du Soleil ist er beteiligt.

In Österreich ist Fosun seit Frühjahr 2018 Mehrheitseigentümer beim angeschlagenen Vorarlberger Wäsche- und Strumpfkonzern Wolford. Mit den Wiener Sängerknaben steht man seit April des Vorjahres in einer Partnerschaft: Die Chinesen fördern eine Stiftung, die sich der musikalischen Früherziehung von Kindern in China und Europa widmet.