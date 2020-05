Forum Alpbach: Paket für Reformen

Eine Aktivstrategie fordern voestalpine-Chef Wolfgang Eder, Wirtschaftkammer-Präsident Christoph Leitl und IV-Vize-Generalsekretär Peter Koren, um das österreichische Lebensniveau erhalten zu können und mit Wachstumsmaßnahmen die Zukunft des Landes zu sichern. Und präsentieren dazu zehn Forderungen der Wirtschaft, um den Produktionsstandort Österreich künftig abzusichern. Es wäre nicht Alpbach, würden diese Forderungen auf 18 Seiten nicht so ziemlich alles umfassen, was in der österreichischen Politik und Gesellschaft in den vergangenen Monaten ohnehin immer wieder Thema ist. Der Katalog ist umfassend - und überrascht nicht. Gewünscht sind Reformen in den Bereichen Arbeitskräfte und Lohnnebenkosten, Bildung, Forschung und Entwicklung Energie, Kapitalmarkt, Standortpolitik, Budgetkonsolidierung und Verwaltungsreform sowie Internationalisierung und EU-Politik.