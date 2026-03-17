"Zielgerade": Fortschritte im EU‑Australien-Handelspakt

Der australische Handelsminister Don Farrell hat sich nach eigenen Angaben zuversichtlich über den Fortschritt der Handelsgespräche mit der Europäischen Union gezeigt. Er habe in der Nacht ein produktives Telefonat mit EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič geführt, teilte Farrell am Dienstag mit.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielen können", erklärte der Minister. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, um ein Abkommen im nationalen Interesse Australiens zu erreichen.