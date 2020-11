Forscher wollen Tunnels mit Spritzbeton-Rezepturen langlebiger machen

Bei Tunnelbauwerken sind die Anforderungen hinsichtlich ihrer Langzeitbeständigkeit durchaus anspruchsvoll: Bis zu 200 Jahre sollen sie halten, doch Luftschadstoffe und Feuchtigkeit können ihnen ordentlich zusetzen. Forscher der TU Graz und OTH Regensburg wollen die Bauwerke durch eine verbesserte Rezeptur der jeweils erforderlichen Spritzbeton-Mischung langlebiger machen.

Die Belastungen der Tunnelwände sind extrem: Sie müssen dem Gebirgsdruck standhalten, dem Angriff durch Chemikalien und eindringendes Wasser widerstehen und zugleich so günstig wie möglich erbaut und in Betrieb gehalten werden. Bei den regelmäßigen Überprüfungen der Verschleißerscheinungen zeigen sich dennoch immer wieder Risse im Innenverputz bis hin zu versinterten Drainageleitungen - am Ende stehen bröckelnde Wände.