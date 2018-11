Millionenpleite einer Tunnelsicherheits-Firma

In diesem Fall gibt es kein Licht am Ende des Tunnels - zumindest nicht aus wirtschaftlicher Sicht. Die G. Völkl G.m.b.H., kurz Völkl genannt, mit Sitz im steirischen Niklasdorf hat heute am Landesgericht Leoben die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. 40 Mitarbeiter sind laut Creditreform und KSV1870 betroffen. Völkl ist ein spezialisierter Komplettanbieter mit den Schwerpunkten Tunnelsicherheit und Komponentenbau und deckt zudem auch weitere spezifische Anwendungsgebiete im Stahl- und Metallbau, wie etwa Haftraumtüren, Außenliftanlagen und Spezialschlosserarbeiten ab.