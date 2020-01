Forscher vermuten EU-weiten Steuerbetrug in Milliardenhöhe

Die Summe der Importe und Exporte innerhalb der EU müsste eigentlich gleich sein - so weit, so logisch. Doch wie der Spiegel berichtet, haben Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ( IfW) und des Ifo-Instituts in München haben der EU 2018 einen Handelsüberschuss von 307 Milliarden Euro nachgewiesen. Mit sich selbst. Eigentlich unmöglich.

Das sei durch Messfehler alleine nicht zu erklären, so die Ökonomen Gabriel Felbermayr ( IfW) und Martin Braml ( Ifo-Institut). Sie vermuten Umsatzsteuerbetrug: "Wenn Unternehmen Umsätze als Exporte deklarieren, sind diese von der Umsatzsteuer befreit. Werden diese Umsätze aber gar nicht im Ausland erzielt, sondern im Inland, fehlen sie in der Importstatistik des angeblichen Handelspartners und bleiben damit unversteuert."