Förderungen für Biomasse: Es brennt im Parlament

Die SPÖ hat am Montag erneut versichert, dass sie die Verlängerung der auslaufenden Förderung für Biomassekraftwerke im Bundesrat blockieren wird. Man sei aber offen für neue Verhandlungen über ein neues Förderungsmodell. Ohne weitere Förderungen werden die Biomasse-Anlagen zusperren. Sie produzieren deutlich über dem Großhandelspreis für Strom.

Die SPÖ hatte gute Gründe, die geplante Verlängerung der Förderung zu verhindern. Bisher hat die Aufsichtsbehörde E-Control die Höhe der Förderungen nach einem Fachgutachten festgelegt. Nach der geplanten Neuregelung hätte das Ministerium für Nachhaltigkeit die Tarife nach eigenem Ermessen festlegen können. Fachliche Kriterien könnten durch politische ersetzt werden.

Es wäre also künftig möglich gewesen, Biomasseanlagen in Gemeinden mit schwarzen Bürgermeistern zu fördern und die Förderungen in Gemeinden mit roten Bürgermeistern auslaufen zu lassen. Die größte Biomasseanlage steht in Wien. Die türkisblaue Bundesregierung hat sich ja politisch auf Wien eingeschossen.