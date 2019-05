FMA: Viel Kritik an neuer Bankenaufsicht

„Bei aller Kritik an der alten Struktur – Ettl, Kumpfmüller und Ittner (Nationalbank-Direktor) haben einen ordentlichen, guten Job gemacht. Die Zusammenführung der Aufsicht bei der FMA ist gut, aber ein Zweier-Vorstand ist der neuen Konstellation unbedingt vorzuziehen“, sagt ein noch aktiver Spitzenbanker, der namentlich nicht genannt werden will. Man will Löger lieber nichts über die Medien ausrichten.

Ettl kann in die Notenbank zurück, sein Problem dort wird aber das neue, blau–türkise Direktorium.

Der Banken-Berater Martin Winkler, Gründer des unabhängigen Netzwerkes respekt.net, sieht die neue Regelung nicht in Einklang mit den sogenannten „Core Principles“ der Basler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Dort ist festgeschrieben, dass ein Leiter einer Aufsicht während seiner Amtszeit nur aus Gesundheitsgründen, wegen Fehlverhaltens oder gesetzlich festgelegten Gründen abberufen werden darf. Die BIZ-Kriterien sind die Grundlage für Länderprüfungen von IWF und Weltbank und relevant für Investoren.

Im Finanzministerium beruft man sich auf den Passus „gesetzlich festgelegte Gründe“. Im Nachhinein das Gesetz zu ändern, entspreche „sicher nicht den Basler Vorschriften, das ist ein Tabubruch in Richtung Orbanisierung Österreichs“, empört sich Winkler.

Der ÖVP-geführte Rechnungshof kritisiert in seiner Stellungnahme die neue Führungsebene mit den Exekutivdirektoren, dies sei „nicht im Einklang mit der angestrebten Kostenreduktion“. Die Prüfer glauben nicht an die angekündigte Kosteneinsparung von 10 Millionen Euro („nicht nachvollziehbar dargestellt“). Sie monieren, dass die Notenbank künftig 95 statt 90 Prozent ihres Gewinns an den Bund abliefern muss, anstatt dass durch Synergien und Einsparungen Kosten gesenkt würden. Zu guter Letzt wird angemerkt, dass die Begutachtungsfrist von 13 Arbeitstagen angesichts des Umfangs der Materie zu kurz sei.

Im Finanzministerium beteuert man die „Unabhängigkeit“ der Reform, die ausschließlich inhaltlich getrieben sei. Man ziehe eine fachliche Ebene ein und entpolitisiere die FMA.

Im Herbst konstituiert sich der Experten-Beirat für die FMA, der mit Praktikern besetzt wird. Wie man hört, sind Börse-Chef Christoph Boschan und Wirtschaftskämmerer Franz Rudorfer Fixstarter. Vermutlich ein Trostpflaster dafür, dass die Kammer aus dem von 10 auf 6 Mitglieder verkleinerten neuen FMA-Aufsichtsrat fliegt.