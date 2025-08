Chefs der Finanzmarktaufsicht: "Unabhängigkeit ist unsere DNA"

Das neue FMA-Vorstandsduo, Mariana Kühnel und Helmut Ettl, erklärt, warum die unabhängig agierende Behörde wichtig für den Finanzplatz ist und ob aktuell ein fixer oder variabler Kredit besser ist.

KURIER: Frau Kühnel, Sie sind neu im Vorstand der Finanzmarktaufsicht FMA. Sie kommen aus der Wirtschaftskammer. Haben Sie den Rollentausch bereits vollzogen?

Mariana Kühnel: Für mich schließt sich ein Kreis. Ich komme ursprünglich aus der regulatorischen Perspektive im EU-Parlament zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo das, was jetzt unser täglich Brot ist, gesetzlich entwickelt wurde. Habe dann in einem großen Finanzinstitut die Umsetzungsperspektive kennengelernt und bin dann quasi auf die Kundenseite gegangen, wo die Frage lautet: Was braucht die Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft.

Die strengeren Kreditvergaberegeln – Stichwort KIM-Verordnung – wurden von der WKÖ teils scharf kritisiert. Jetzt müssen Sie sie verteidigen. Wie sehen Sie die Kreditregeln jetzt?