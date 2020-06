FMA-Chef Ettl: "Wir haben viel zum Aufräumen"

Hat diese grenzenlose Freiheit für die Finanzmärkte nicht auch positive Seiten?

Entfesselte Finanzmärkte haben historisch immer zu den größten Krisen im Finanzsystem beigetragen. Ein hohes Wachstum der Wirtschaft geht mit einem hohem Wachstum der Finanzwelt nicht einher. Es funktioniert nicht auf Dauer, dass Banken 25 Prozent Rendite verdienen, wenn die Wirtschaft nur zwei Prozent wächst. Aber immer wieder denken die Menschen: Dieses Mal wird es funktionieren. 2007 aber standen wir in Wahrheit genau dort, wo wir vor der Weltwirtschaftskrise der 1930er- Jahre waren. Total liberalisierte Finanzmärkte, keiner sah Risiken, alles war in Hochstimmung. Kredite wurden durch Aufnahme neuer Kredite bezahlt.

Hätte da die Aufsicht nicht warnen sollen?

Das ganze System wurde von einer breiten öffentlichen Unterstützung getagen. Durch den Anstieg der Aktienkurse und höhere Immobilienpreise fühlten sich viele Menschen reicher. Eine starke Aufsicht wäre als Verhinderer von Wohlstand dagestanden. Das beste Beispiel sind die Fremdwährungskredite für Häuslbauer, die eigentlich so etwas wie Mini-Hedgefonds sind. Wir haben gewarnt und wurden beschimpft. Die Fremdwährungskredite wurden ja als gutes Geschäftsmodell für den Mittelstand gesehen.

Was haben die Fremdwährungskredite mit der Finanzkrise zu tun?

Die wahre Ursache der Krise ist die hohe Verschuldung. Nicht nur jene der Staaten, sondern auch die der Privaten, der Industrie und der Banken. Wer mit zu viel Fremdkapital unterwegs ist, ist anfällig. Das hat die Krise gezeigt und dort müssen wir anfangen. Kaum jemand hätte vor der Krise gedacht, dass hohe Privatverschuldung so rasch auf den Staat übergreift. Das aber ist in den USA genauso passiert wie in Spanien und Irland. Wir müssen also auf die Summe der Verschuldung schauen.

Ist das Vorhaben der Aufseher, die Banken zu zwingen, mehr mit Eigenkapital zu arbeiten, die Lösung?

Das ist eines unserer wichtigen Projekte. Gerade Banken hatten zu viel Fremdkapital. Aber die wichtigen Projekte der Aufseher kommen nicht zum Fliegen. Basel III ( Anm. Gesetz, das höheres Eigenkapital für Banken vorschreibt) wurde nicht wie geplant im Juli im Europäischen Parlament beschlossen. Es gibt eine Unmenge von Abänderungsanträgen. Generell droht bei vielen Reformen eine Verschiebung und Verwässerung.

Wo sehen Sie die größten Hindernisse?

Es gibt ein massives Lobbying der Banken, dass diese Prozesse aufgehalten werden. Da geht es auch um das Banken-Insolvenzrecht und eine stärkere europaweite Aufsicht. Beim Insolvenzrecht warten wir auf die politische Entscheidung. Wir wollen, dass sich Banken so aufstellen, dass das Spareinlagengeschäft im Fall von Problemen der Bank rasch abgespalten und übertragen werden kann. Die drei Großbanken in Österreich müssen bis Jahresende eine Art Testament vorlegen, in dem sie erklären, wie eine Abwicklung im Notfall aussehen könnte.

Was passiert, wenn die Aufsicht die neuen Regeln nicht durchbringt?

Eine Verschiebung der Regeln würde zu neuen Unsicherheiten am Finanzmarkt beitragen. Ohne Regulierung ginge jede Glaubwürdigkeit verloren und die Ratingagenturen würden bestimmen, welche Kapitalanforderungen eine Bank braucht. Die Ratingagenturen agieren entweder panisch – wenn Krise herrscht – oder manisch in den Boomphasen.