FMA: Bitcoin ist typische Blase

Derzeit entfallen 30 bis 40 Prozent aller Meldungen auf der Whistleblower-Seite der FMA auf Anzeigen zu Kryptowährungen und das sogenannte "Initial Coin Offering" (ICO), quasi die Erstausgabe von Kryptowährungen, ergänzte FMA-Vorstand Helmut Ettl. ICOs würden sprunghaft zunehmen, das Thema löse die Debatte über Crowdfunding ab.

Bitcoins und ICO sind aber keine Finanzinstrumente, die FMA hat da keine Kontrollmöglichkeiten. Kryptowährungen gelten aus Sicht der FMA als "Ware". So manches Unternehmen sucht auch Wege, der Aufsicht zu entgehen. Sie lassen ihre Geschäftsmodelle von der FMA prüfen und passen sie im Zweifel so an, dass sie nicht mehr in die FMA-Kompetenz fallen, erzählten die FMA-Vorstände.