FACC im Landeanflug auf die Wiener Börse

Die Wiener Börse freut sich, „dass sich ein so innovatives und international erfolgreiches Unternehmen wie die FACC auf einen Börsegang in Wien vorbereitet“ und hofft auf einen Eisbrecher-Effekt. Gleich mehrere Unternehmen hätten zuletzt Interesse an einer Finanzierung über den Kapitalmarkt gezeigt. „Derzeit ist das Marktumfeld für Börsengänge sehr gut.“

Skeptischer ist da Alfred Reisenberger, Investmentstratege der Valartis Bank. FACC sei zwar „frisches Blut für die Wiener Börse und daher sehr erfreulich“, mit weiteren Börsengängen rechnet er heuer aber „eher nicht“. Niedrigstzinsen für Fremdkapital würden Eigenkapitalmaßnahme nicht unbedingt fördern. Dass die Chinesen Wien statt Hongkong wählten, kommt auch für Reisenberger überraschend. Ein Grund sei wohl die Heimatbasis. „ FACC ist noch nicht groß genug für Hongkong und von der Bekanntheit her ist Wien sicher nicht der schlechteste Platz.“ Kleinaktionärsvertreter Wilhelm Rasinger glaubt, dass sich die Chinesen mit dem Wien-IPO in Europa gut positionieren wollen. Damit dieser erfolgreich wird, wünscht er sich einen „vernünftigen“ Preis.

Vom Ski zum Sky Geschichte

FACC (Fischer Advanced Composite Components) entstand 1989 aus einer Abspaltung der Fischer Ski mit Sitz in Ried im Innkreis. Schon in der Skiindustrie wurde nach Leichtbaukomponenten gesucht, die auch in der Luftfahrttechnik eingesetzt werden. Erster Auftraggeber war Airbus. 1999 erfolgte die Umwandlung in die FACC AG. Bis zum Verkauf an die Chinesen 2009 gehörte FACC den Österreichischen Salinen von Hannes Androsch, der ACC Kooperationen und Beteiligungen GmbH (jeweils 48,125 %) sowie der Stephan GmbH (3,75 %).