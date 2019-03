Flugverkehr und Plastik treiben Ölnachfrage an

Der Blick von Mittel- und Nordeuropäern auf die Energiewelt kann leicht zu falschen Schlüssen führen. Hier, wo Ökoenergien boomen und sich E-Autos zunehmender Beliebtheit erfreuen, mag man denken, dass das Zeitalter des Öls allmählich zu Ende geht. Doch die Welt tickt anders.

Nicht einmal, wenn die Politik strengere Maßnahmen zur Reduktion des klimaschädlichen ergriffe, würde die internationale Ölnachfrage bis 2040 sinken. Nur mit expliziten Verboten und Einschränkungen könnte es die Welt schaffen, den Bedarf an Öl und Kohle zu reduzieren. Bis 2030 oder sogar 2035 jedenfalls klettert die Nachfrage nach dem Schwarzen Gold weltweit weiter – von aktuell rund 100 Millionen Fass Öl am Tag auf 120 Millionen Fass pro Tag 2040.

Angetrieben wird dieses Wachstum vom Flugverkehr und der Kunststoffproduktion. Raiffeisen-Analyst Hannes Loacker schätzt, dass in den nächsten Jahren vier bis fünf Millionen Fass Öl pro Tag mehr als bisher allein für die Herstellung von Kerosin für den Flugbetrieb nötig sein werden. Boeing prognostiziert in den nächsten 17 Jahren eine Verdoppelung der weltweiten Flugzeugflotte auf 45.000. Und die Kunststoffbranche dürfte ihren Ölbedarf von derzeit 12 auf 18 Millionen Fass pro Tag ausweiten. Diesen Trend in Richtung Mehrverbrauch der Plastikproduzenten scheinen auch die Ölkonzerne zu sehen. Sie drängen in Beteiligungen in der petrochemischen Industrie.