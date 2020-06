Flughafen Wien: Handy-Kontrollen und höhere Dividende

Jährlich heben mehr als 22 Millionen Passagiere am Flughafen Wien ab – nach erfolgter Sicherheitskontrolle. Diese fällt jetzt noch strenger aus. Seit 1. März werden Handys, Laptops und Tablets verschärft auf Manipulationsspuren untersucht. Die Zahl jener Passagiere, bei denen die Kontrolllampen nicht wegen verdächtiger Gegenstände sondern per Zufallsgenerator aufleuchten, wurde um fünf Prozent erhöht.

Grund dafür sind neue EU-Regeln. Diese sehen ab September auch schärfere Sprengstoffkontrollen vor. Unterm Strich wird es so in Schwechat eine Million zusätzlicher Checks geben. Der Flughafen investiert fünf Millionen in entsprechende Systeme und stellt 100 zusätzliche Mitarbeiter in seiner Sicherheitsfirma Vias ein.